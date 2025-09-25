Francesca Fialdini | Il mio sarà sempre un ballo libero nel bene e nel male

Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1, torna Ballando con le stelle, lo show che da vent’anni fa ballare l’Italia. Alla guida, come sempre, Milly Carlucci, affiancata da un cast di concorrenti eccezionali. Dodici coppie formate da protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport si sfideranno all’Auditorium Rai del Foro Italico. Tra loro anche Francesca Fialdini, volto amatissimo della televisione e conduttrice di Da noi. a ruota libera, che questa volta lascia la parola al ritmo e ai passi di danza. Al suo fianco ci sarà un maestro d’eccezione, Giovanni Pernice, vincitore della scorsa edizione insieme a Bianca Guaccero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

