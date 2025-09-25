Francesca Fialdini | Il mio sarà sempre un ballo libero nel bene e nel male
Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1, torna Ballando con le stelle, lo show che da vent’anni fa ballare l’Italia. Alla guida, come sempre, Milly Carlucci, affiancata da un cast di concorrenti eccezionali. Dodici coppie formate da protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport si sfideranno all’Auditorium Rai del Foro Italico. Tra loro anche Francesca Fialdini, volto amatissimo della televisione e conduttrice di Da noi. a ruota libera, che questa volta lascia la parola al ritmo e ai passi di danza. Al suo fianco ci sarà un maestro d’eccezione, Giovanni Pernice, vincitore della scorsa edizione insieme a Bianca Guaccero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: francesca - fialdini
BALLANDO CON LE STELLE: FRANCESCA FIALDINI SCENDE IN PISTA NELLO SHOW DELLA CARLUCCI
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini entra nel cast
Francesca Fialdini nel cast di Ballando con le Stelle 2025, ironizza: “Mi sto allenando”
Radiocorriere Tv. . Anche nascosto, sappiamo che esisti e che resisti! Francesca Fialdini conduce "Attenti al libro", prossimamente su Rai3 #attentiallibro #francescafialdini #rai3 - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini: “Mi faccio in tre” - La conduttrice infatti non sarà solo al timone dello spazio del pomeriggio di Rai 1, ma guiderà anche Attenti al libro, serata ... dilei.it scrive
TV, Nancy Brilli e Francesca Fialdini a 'Ballando con le stelle 2025' - (LaPresse) Da sabato 27 settembre al 20 dicembre su Rai1 in prima serata riparte ‘Ballando con le Stelle’ con Milly Carlucci alla ventesima ... Scrive msn.com