Francesca Clapcich verso il Vendée Globe | Una sfida personale non penso ai record
Francesca Clapcich, protagonista assoluta della vela mondiale, è stata ospite a Mare Aperto, trasmissione condotta da Stefano Vegliani che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato, tra l’altro, della partecipazione, prevista nel 2028, al Vendée Globe, il giro del mondo in solitaria senza scalo. L’azzurra, che ha anche il passaporto statunitense, gareggerà nell’occasione con la doppia bandiera: “ L’obiettivo è quello di averle tutte e due, perché comunque lo sponsor è americano, un’organizzazione di Newport, nel Rhode Island, che è della velista che ha vinto la Barcolana due anni fa, ci sono così tante connessioni, è un mondo piccolo quello della vela. 🔗 Leggi su Oasport.it
