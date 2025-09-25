Le corna nei lunedì sera di Canale 5 si confermano una costante. Con Temptation Island, ovviamente, ma anche con il Grande Fratello. Nemmeno il tempo di svelare i primi concorrenti della nuova edizione del reality che una delle inquiline ha già lo status di cornuta. Si tratta di Francesca Carrara, 43 anni “romana de Roma”, come dice Simona Ventura nel promo in cui la presenta. Mamma di due figli già grandi e donna in una famiglia apparentemente perfetta. E poi. come a Temptation, il grande dubbio divenuto certezza, in questo caso senza alcun “video per te” ma con un’imboscata: . poi un sospetto, un appostamento e la scoperta del tradimento! rivela la Ventura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Francesca Carrara al Grande Fratello 2025