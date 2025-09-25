Frana assassina a Chiareggio. Al via il processo nel capoluogo.

SONDRIO Cinque anni, un mese e 13 giorni. È il tempo trascorso da quel maledetto 12 agosto 2020, quando a Chiareggio una colata di fango e detriti travolse un’auto uccidendo tre persone, tra cui una bambina di soli 10 anni. Stamane in Tribunale a Sondrio al via il processo. Gli imputati, tra i quali ci sono l’attuale sindaco di Chiesa Renata Petrella e i suoi predecessori Miriam Longhini, Cristian Pedrotti e Fabrizio Zanella ed Elio Dioli, quest’ultimo ex responsabile dell’Ufficio dei lavori pubblici dell’Unione dei Comuni della Valmalenco, devono rispondere di omicidio colposo e lesioni personali per presunte responsabilità legate alla mancata osservanza del piano di assetto idrogeologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

