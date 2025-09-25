Fragilità costruire un nuovo paradigma per la sostenibilità del Ssn Esperti e istituzioni a confronto

Le fragilità e il peso crescente delle malattie respiratorie sono oggi una delle sfide cruciali per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Di fronte a una ridotta percezione del rischio, patologie come influenza, Covid e Rsv continuano a incidere sulla salute pubblica, amplificate dall’invecchiamento della popolazione. Ogni anno in Italia si registrano quasi 190mila casi di infezioni respiratorie ogni 100mila abitanti, un dato superiore alla media europea; quasi due episodi di malattia per ciascun cittadino. Gli strumenti oggi non mancano – prevenzione, diagnosi precoce, terapie appropriate – ma per adoperarli al meglio servono percorsi chiari e una strategia capace di integrarli, con un approccio strutturale che trasformi la gestione delle fragilità da emergenza a paradigma. 🔗 Leggi su Formiche.net

