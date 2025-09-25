Fotografica Bergamo Festival testimoniare con l’immagine il coraggio nell’affrontare la realtà

Bergamo. Raccontare gli eventi del nostro tempo attraverso la fotografia, portando all’attenzione di tutti storie che rischiano di cadere nell’oblio, ma anche quelle note, proponendo sempre nuove chiavi di lettura. Con questo spirito si apre la quinta edizione di Fotografica, festival di fotografia di Bergamo, che si mostrerà al pubblico all’interno di due luoghi simbolo di Città Alta, il Monastero del Carmine e l’ex Ateneo in Piazza Duomo, dall’11 ottobre al 9 novembre, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30 (1° novembre compreso). Quindici mostre complessive (promosse dall’Associazione Fotografica Aps in collaborazione con il comune di Bergamo e il contributo di Regione Lombardia, di Fujifilm, Telmotor e Abb, oltre che di Milan Bergamo Airport) che esplorano il coraggio, filo conduttore di questa edizione, raccontando la forza di chi resta e di chi parte, di chi difende i diritti, di chi insegue un sogno e, giorno dopo giorno, costruisce un futuro diverso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

