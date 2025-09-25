Tempo di lettura: < 1 minuto Tantissime persone hanno preso parte, nella serata di ieri, a Montecorvino Rovella al corteo fiaccolata in memoria di Tina Sgarbini, ad un mese dalla sua tragica scomparsa. “È stato un momento di raccoglimento e di vicinanza alla sua famiglia, ai suoi tre figli e a tutta la comunità che ancora oggi porta nel cuore il dolore di questa perdita”, h a commentato il primo cittadino Martino D’Onofrio che aveva promesso un evento in memoria della donna uccisa dall’ex compagno nella sua abitazione. Alla fiaccolata hanno preso parte tra gli altri consiglieri regionali Franco Paparone e Andrea Volpe oltre ad una nutrita rappresentanza di sindaci dei picentini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Montecorvino Rovella, corteo e fiaccolata per Tina Sgarbini