FOTO Montecorvino Rovella corteo e fiaccolata per Tina Sgarbini
Tempo di lettura: < 1 minuto Tantissime persone hanno preso parte, nella serata di ieri, a Montecorvino Rovella al corteo fiaccolata in memoria di Tina Sgarbini, ad un mese dalla sua tragica scomparsa. “È stato un momento di raccoglimento e di vicinanza alla sua famiglia, ai suoi tre figli e a tutta la comunità che ancora oggi porta nel cuore il dolore di questa perdita”, h a commentato il primo cittadino Martino D’Onofrio che aveva promesso un evento in memoria della donna uccisa dall’ex compagno nella sua abitazione. Alla fiaccolata hanno preso parte tra gli altri consiglieri regionali Franco Paparone e Andrea Volpe oltre ad una nutrita rappresentanza di sindaci dei picentini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: montecorvino - rovella
Montecorvino Rovella (SA), detenzione illegale di armi e munizioni: arrestato un uomo
Cibo, musica e divertimento: a Montecorvino Rovella torna la "I sapori della Patata Picentina"
Montecorvino Rovella, arrestato con armi e munizioni illegalmente detenute
Il 24 settembre, Montecorvino Rovella ricorda Tina Sgarbini con una fiaccolata in suo onore, unendosi contro ogni forma di violenza di genere - facebook.com Vai su Facebook
Uccisa dall'ex a Montecorvino Rovella (Sa). Familiari e amici: "Lui non accettava la separazione" https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/08/familiari-e-amici-lui-non-accettava-la-separazione-tina-sgarbini-christian-persico-femminicidio-montecorvino-rovella - X Vai su X
Delitto Sgarbini, autopsia confermerebbe ecchimosi al collo compatibili con lo strangolamento - Al termine dell'autopsia sul corpo di Tina Sgarbini, 47 anni, trovata cadavere sabato scorso nella sua casa di Montecorvino Rovella - Secondo rainews.it
Montervino Rovella, la confessione dell'ex: "Sì, ho ucciso io Tina Sgarbini" - Dopo aver scelto il silenzio nel primo interrogatorio subito dopo l'arresto, l'operaio edile di Montecorvino ... Lo riporta rainews.it