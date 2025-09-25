FOTO Incendio in un capannone industriale | intervento massivo dei Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minuto Grosso incendio a Nocera Superiore subito prima della mezzanotte. Decine di telefonate hanno segnalato fiamme provenire dall’interno di capannoni industriali in via Lamia. Immediato l’intervento massivo dei Vigili del Fuoco con squadre provenienti da Nocera, Mercato San Severino, Salerno oltre 4 autobotti e un’autoscala. Il capo servizio e il funzionario di turno a coordinare le operazioni di spegnimento che hanno visto coinvolta principalmente la Sonoco Metal Packaging, società d’imballaggi metallici, con il collasso strutturale di un’ala del capannone destinata alle vernici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

