Fossombrone raddrizza un match bollente
GIULIANOVA Fossombrone (4-3-3): Bianchini 7, Ronchetti 6, Ginuchetti 6, Imbriola 5, Fabbri 6 (33’ st. Procacci 6,5); Bucchi 7, Likaxhliu 5,5 (10’ st. Kyeremateng 6), Ghinelli 6 (30’ st. Giometti 6); Masawoud 6 (47’ st. Valmori sv.), Sane 5,5, Kamagate 6 (37’ st Di Paoli sv.). A disposizione: Ubertini, Brisku, Procacci, Kljajic, Valmori, Antonelli, Di Paoli, Giometti, Kyeremateng. Allenatore: Giuliodori 6,5 GIULIANOVA (4-3-3): Iovino 5,5, Agostini 6 (16’ st. Pertosa 6), Cortijo 6,5, Pesoli 6,5, Morri 6; Esposito 6, Scimia 6,5 (40’ st. Giglio sv.), Carbonelli 7, Mbaje 7 (30’ st. Vitale 6), Bolondi 6,5 (16’ st. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fossombrone - raddrizza
Fossombrone raddrizza un match bollente - Serie D: Bucchi in pieno recupero firma il pareggio contro il Giulianova, Bianchini para un rigore, i metaurensi recriminano ... Scrive sport.quotidiano.net
Serie D Fossombrone, ad Ascoli match clou per la classifica - Oggi il Fossombrone va in trasferta sul campo dell’Atletico Ascoli per un altro match importante. Lo riporta ilrestodelcarlino.it