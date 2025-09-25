Forza Motorsport 6 annunciato ufficialmente con un teaser è ambientato in Giappone

Microsoft e Playground Games hanno finalmente annunciato ufficialmente Forza Horizon 6 con un teaser mostrato al Tokyo Game Show 2025. Dopo anni di richieste da parte della community, la serie automobilistica open world approda in Giappone, una delle location più desiderate dai fan. Il breve filmato si apre in un’officina tipicamente giapponese, tra insegne luminose e il portafortuna Maneki-neko, per poi mostrare lo spettacolare Monte Fuji: un assaggio del nuovo scenario che caratterizzerà l’intero capitolo. La scelta del Giappone non è casuale: è un Paese che racchiude tradizione e modernità, con quartieri storici a pochi passi da sale giochi e grattacieli. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Forza Motorsport 6 annunciato ufficialmente con un teaser, è ambientato in Giappone

In questa notizia si parla di: forza - motorsport

Forza Motorsport è stato cancellato: Addio al simulatore di guida targato Xbox

Forza Motorsport, i social sono in silenzio radio da un mese ed i fan sono preoccupati per Turn 10

Forza Motorsport, Turn 10 rassicura i giocatori e promette che continuerà a supportare i giochi

I4k/HDR/120fps Forza Motorsport Visual Mode/4K/HDR/DXR/FreeSync Premium Pro/120FPSNo H... https://youtu.be/7z8sN7nbAyY?si=3sWWVJ7WUGzd4LiA… via @YouTube - X Vai su X

Qui le divise non potevano che essere azzurre! Forza Italia e grazie Acerbis Motorsport - facebook.com Vai su Facebook

Forza Motorsport 6 annunciato ufficialmente con un teaser, è ambientato in Giappone - Microsoft e Playground Games hanno finalmente svelato Forza Horizon 6 con un teaser mostrato al Tokyo Game Show 2025. Come scrive msn.com

Forza Horizon 6 è ufficiale, Microsoft ha rivelato l'ambientazione - 00, Microsoft ha annunciato ufficialmente Forza Horizon 6 e confermato l'ambientazione che tutti immaginavano. Scrive multiplayer.it