Votare a favore della delibera su San Siro in cambio dell’appoggio del Pd al “Salva Milano”. La proposta lanciata da Letizia Moratti fa discutere, con l’avvicinarsi della decisiva seduta sullo stadio. La suggestione ha già diviso la maggioranza: tanto è stato possibilista Bussolati, quanto è stato tranchant Majorino nel rispedirla al mittente. Ma lo stadio potrebbe essere solo una tessera del puzzle: “La delibera potrebbe passare anche senza il nostro voto – confida un esponente azzurro – I ribelli nel centrosinistra sono pochi e noi a ranghi completi siamo 17, con due che però hanno anche altri incarichi (Comazzi e Sardone, nda ) e potrebbero non esserci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia vuole allargare la coalizione: così punta a tornare determinante sullo scacchiere di Milano