Forza Italia vuole allargare la coalizione | così punta a tornare determinante sullo scacchiere di Milano
Votare a favore della delibera su San Siro in cambio dell’appoggio del Pd al “Salva Milano”. La proposta lanciata da Letizia Moratti fa discutere, con l’avvicinarsi della decisiva seduta sullo stadio. La suggestione ha già diviso la maggioranza: tanto è stato possibilista Bussolati, quanto è stato tranchant Majorino nel rispedirla al mittente. Ma lo stadio potrebbe essere solo una tessera del puzzle: “La delibera potrebbe passare anche senza il nostro voto – confida un esponente azzurro – I ribelli nel centrosinistra sono pochi e noi a ranghi completi siamo 17, con due che però hanno anche altri incarichi (Comazzi e Sardone, nda ) e potrebbero non esserci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Forza Italia vuole allargare la coalizione: così punta a tornare determinante sullo scacchiere di Milano - La strategia di Forza Italia per ampliare la coalizione in vista delle elezioni 2027, tra accordi su San Siro e dialoghi con Azione ... Da ilfattoquotidiano.it
Elezioni regionali. Zannini prepara l'ingresso in Forza Italia con una dote di 150 amministratori - Con l'ingresso del consigliere regionale e degli ex 'Noi Moderati' si allarga il fronte centrista tra gli azzurri ... Lo riporta casertanews.it