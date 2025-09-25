Forza Italia presenta Libertà’ la festa degli azzurri | é giallo sull’assenza degli alleati

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà a Telese Terme, dal 26 al 28 settembre, la tre giorni di Forza Italia intitolata “ Libertà ”, la festa nazionale del partito che quest’anno sceglie il Sannio come cornice del proprio appuntamento più rappresentativo. A presentare l’iniziativa in conferenza stampa è stato l’onorevole Francesco Maria Rubano, affiancato dai due candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Fernando Errico e Orsola Di Sisto. “ Con grande orgoglio annunciamo che il Sannio sarà protagonista con la tre giorni di Forza Italia intitolata ‘Libertà’, che si terrà a Telese Terme – ha dichiarato Rubano –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

