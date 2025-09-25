Forza Italia presenta Libertà’ la festa degli azzurri | é giallo sull’assenza degli alleati
Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà a Telese Terme, dal 26 al 28 settembre, la tre giorni di Forza Italia intitolata “ Libertà ”, la festa nazionale del partito che quest’anno sceglie il Sannio come cornice del proprio appuntamento più rappresentativo. A presentare l’iniziativa in conferenza stampa è stato l’onorevole Francesco Maria Rubano, affiancato dai due candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Fernando Errico e Orsola Di Sisto. “ Con grande orgoglio annunciamo che il Sannio sarà protagonista con la tre giorni di Forza Italia intitolata ‘Libertà’, che si terrà a Telese Terme – ha dichiarato Rubano –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: forza - italia
Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica
Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”
Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»
Manette garantiste. Il cortocircuito di Forza Italia su Ilaria Salis - X Vai su X
Domenica e lunedì si vota nelle Marche, ovviamente per Forza Italia e per Acquaroli presidente. Noi “affidiamo” un consiglio al candidato della sinistra, che questo casco lo conosce molto bene. - facebook.com Vai su Facebook
A Telese Forza Italia presenta Pantheon e nuovo manifesto della libertà - (askanews) – La festa nazionale di Forza Italia a Telese Terme “sarà tutta dedicata a una parola: la parola libertà”. Riporta askanews.it
Tajani lancia la Festa nazionale di Forza Italia a Telese: in arrivo il “Manifesto della Libertà” - Sarà Telese Terme, nel cuore della provincia di Benevento, a ospitare dal 26 al 28 settembre la Festa nazionale di Forza Italia, un appuntamento che il segretario del partito e vicepremier Antonio Taj ... Scrive ntr24.tv