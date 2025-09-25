Forza Horizon 6 tornano le stagioni e promettono di cambiare l’ambientazione da Tokyo al Giappone rurale

Dopo anni di richieste da parte dei fan, Forza Horizon 6 diventa realtà e porta la celebre serie automobilistica in una delle ambientazioni più attese: il Giappone. Annunciato durante la conferenza Xbox al Tokyo Game Show 2025 con un teaser trailer, il nuovo capitolo offrirà un mondo di gioco che spazia dai grattacieli e le luci al neon di Tokyo alla tranquillità dei villaggi rurali e dei paesaggi montani, con il Monte Fuji a fare da sfondo iconico. Playground Games ha confermato che una delle novità più significative è il ritorno delle stagioni, introdotte in Forza Horizon 4 e poi abbandonate in FH5. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Forza Horizon 6, tornano le stagioni e promettono di cambiare l’ambientazione, da Tokyo al Giappone rurale

