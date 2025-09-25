Forza horizon 6 in arrivo nel 2026 | tutte le novità da scoprire

annuncio di forze nuove: forza horizon 6 svelato al tokyo game show 2025. Microsoft ha ufficialmente annunciato il nuovo capitolo della serie Forza Horizon, con la presentazione del tanto atteso Forza Horizon 6. La rivelazione è avvenuta durante l’ evento Tokyo Game Show 2025, accompagnata dalla prima immagine ufficiale e dall’annuncio della data di uscita. Il gioco, che rappresenta uno dei titoli più attesi nel settore dei racing game, sarà disponibile sulle piattaforme Xbox nel corso del 2026. dettagli sulla presentazione e caratteristiche principali. L’evento ha mostrato in anteprima il setting di gioco, mantenendo alta l’aspettativa tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

