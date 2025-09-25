Dopo anni di richieste, è ufficiale: Forza Horizon 6 porterà i giocatori finalmente in Giappone. L’annuncio è arrivato durante il Tokyo Game Show 2025 con un teaser trailer che ha mostrato alcune delle atmosfere uniche del nuovo scenario, pronto a diventare la cornice ideale per il capitolo più ambizioso della serie. L’uscita è prevista nel 2026, con l’obiettivo di offrire ai giocatori un’esperienza di guida open world ancora più ricca e autentica. La scelta del Giappone non è casuale: come ha spiegato l’art director Don Arceta, il Paese è da sempre in cima alla lista dei desideri dei fan e offre una cultura straordinariamente varia, che spazia dalle auto alla musica, fino alla moda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Forza Horizon 6, il team parla dell’importanza del Giappone come nuova ambientazione