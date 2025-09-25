Forza Horizon 6 il team parla dell’importanza del Giappone come nuova ambientazione
Dopo anni di richieste, è ufficiale: Forza Horizon 6 porterà i giocatori finalmente in Giappone. L’annuncio è arrivato durante il Tokyo Game Show 2025 con un teaser trailer che ha mostrato alcune delle atmosfere uniche del nuovo scenario, pronto a diventare la cornice ideale per il capitolo più ambizioso della serie. L’uscita è prevista nel 2026, con l’obiettivo di offrire ai giocatori un’esperienza di guida open world ancora più ricca e autentica. La scelta del Giappone non è casuale: come ha spiegato l’art director Don Arceta, il Paese è da sempre in cima alla lista dei desideri dei fan e offre una cultura straordinariamente varia, che spazia dalle auto alla musica, fino alla moda. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: forza - horizon
Forza Horizon 5 è da record su PS5: è il nuovo gioco più venduto nel 2025
Forza Horizon 5 su PS5 ha venduto 2 milioni di copie in un mese, per un curriculum
Forza horizon 6: giappone come migliore ambientazione del gioco
Forza Horizon 6 arriva l'anno prossimo ed è ambientato in Giappone | Ufficiale - X Vai su X
Microsoft ha finalmente svelato al pubblico l'esistenza di Forza Horizon 6, questa volta ambientato in Giappone. https://www.everyeye.it/notizie/horizon-6-annunciato-ufficialmente-portera-giappone-830226.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook - facebook.com Vai su Facebook
Forza Horizon 6, il team parla dell’importanza del Giappone come nuova ambientazione - L’annuncio è arrivato durante il Tokyo Game Show 2025 con un teaser trailer che ha mostrato alcune dell ... Segnala msn.com
Forza Horizon 6 è ufficiale: la serie di corse si sposta in Giappone nel 2026 - Microsoft ha svelato il gioco durante uno stream dedicato al Tokyo Game Show, confermando che il titolo ... Scrive it.ign.com