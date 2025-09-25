Forza Horizon 6 il team parla dell’importanza del Giappone come nuova ambientazione

Game-experience.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di richieste, è ufficiale: Forza Horizon 6 porterà i giocatori finalmente in Giappone. L’annuncio è arrivato durante il Tokyo Game Show 2025 con un teaser trailer che ha mostrato alcune delle atmosfere uniche del nuovo scenario, pronto a diventare la cornice ideale per il capitolo più ambizioso della serie. L’uscita è prevista nel 2026, con l’obiettivo di offrire ai giocatori un’esperienza di guida open world ancora più ricca e autentica. La scelta del Giappone non è casuale: come ha spiegato l’art director Don Arceta, il Paese è da sempre in cima alla lista dei desideri dei fan e offre una cultura straordinariamente varia, che spazia dalle auto alla musica, fino alla moda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

forza horizon 6 il team parla dell8217importanza del giappone come nuova ambientazione

© Game-experience.it - Forza Horizon 6, il team parla dell’importanza del Giappone come nuova ambientazione

In questa notizia si parla di: forza - horizon

Forza Horizon 5 è da record su PS5: è il nuovo gioco più venduto nel 2025

Forza Horizon 5 su PS5 ha venduto 2 milioni di copie in un mese, per un curriculum

Forza horizon 6: giappone come migliore ambientazione del gioco

forza horizon 6 teamForza Horizon 6, il team parla dell’importanza del Giappone come nuova ambientazione - L’annuncio è arrivato durante il Tokyo Game Show 2025 con un teaser trailer che ha mostrato alcune dell ... Segnala msn.com

Forza Horizon 6 è ufficiale: la serie di corse si sposta in Giappone nel 2026 - Microsoft ha svelato il gioco durante uno stream dedicato al Tokyo Game Show, confermando che il titolo ... Scrive it.ign.com

Cerca Video su questo argomento: Forza Horizon 6 Team