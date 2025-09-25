Fortitudo Mazzola è il leader silenzioso | Un sogno riportare l’Aquila in serie A

La Fortitudo riparte dai suoi capisaldi e tra questi c’è il leader silenzioso Valerio Mazzola. Trentasette anni l’ala, abbracciato il progetto Fortitudo, sogna il ritorno in serie. Mazzola prima di tutto come sta? "Bene, è stato un primo mese e mezzo di lavoro impegnativo, non sono al top della forma, ma sono soddisfatto della condizione attuale, lavoro e stiamo lavorando per migliorare". Il precampionato era andato benissimo, poi Supercoppa e campionato un po’ meno. "Tra amichevoli e partite ufficiali c’è una emotività e una pressione molto diversa. Siamo una squadra nuova che deve conoscersi e sicuramente da questo punto di vista dobbiamo maturare, certo che anche gli infortuni di questo avvio hanno aggiunto difficoltà in più, ma . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

