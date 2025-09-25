Forte esplosione in Borgo Tanzi a fuoco un monopattino

Parmatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte movimentata per i vigili del fuoco che sono intervenuti in Borgo Tanzi a seguito di un'esplosione. In fiamme un monopattini elettrico. Per cause ancora in corso d'accertamento, poco prima delle 23:30, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme e poi il boato. I vigili del fuoco sono intervenuti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forte - esplosione

Roma, esplosione al Prenestino in un distributore di benzina: forte boato avvertito in diversi quartieri della Capitale

Forte boato a Roma: esplosione a un distributore di benzina

Paura a Roma, incendio a distributore di benzina: forte esplosione in zona Prenestina

forte esplosione borgo tanziEsplosione in Borgo Tanzi nella notte, un monopattino in fiamme: intervengono i vigili del fuoco - L'esplosione del mezzo a due ruote è avvenuta intorno alle 23,20: immediato l'intervento di una squadra dei ... gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Forte Esplosione Borgo Tanzi