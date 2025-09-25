Foro Annonario bocciata mozione per mantenere la denominazione storica Rammarico della Lega

Cesenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La maggioranza di sinistra in consiglio comunale ha voluto ‘bocciare’ la mozione presentata dalla Lega finalizzata a mantenere la denominazione storia del ‘Foro Annonario’. Il tutto nonostante l’accoglimento dell’emendamento presentato da Cesena Siamo Noi per rimuovere dal testo quelle parti che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foro - annonario

Foro Annonario, l'appello: "Non si cambi il nome, cesura con la sua funzione storica e popolare"

Il Foro Annonario ospita "Senigallia città gourmet": in vetrina nella 5a edizione i prodotti di Valdichiana e Franciacorta

Viabilità, sicurezza, Gaza, Foro Annonario: tanti temi all'ordine del giorno in consiglio comunale

Cerca Video su questo argomento: Foro Annonario Bocciata Mozione