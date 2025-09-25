Formazioni ufficiali Inter U23 Triestina: Vecchi e Marino hanno scelto i titolari per la 6ª giornata di campionato di Serie C. L’ Inter U23 è pronta a scendere in campo contro la Triestina nella sfida valida per la 6ª giornata di Serie C, in programma alle 20:45 all’ U-Power Stadium di Monza, campo casalingo dei nerazzurri guidati da Stefano Vecchi. Il tecnico nerazzurro schiera la sua squadra con un modulo 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Calligaris (91), mentre la difesa a tre sarà composta da Stante (15), Prestia (19) e Alexiou (5). A centrocampo spazio a Cinquegrano (46), Kaczmarski (37), Fiordilino (8) e David (25), con Kamaté (10) e Topalovic (9) alle spalle di La Gumina (20), unica punta del reparto avanzato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter U23 Triestina: ecco le scelte di Vecchi. Quale sarà l’undici di partenza