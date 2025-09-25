Formazione Professionale Troisi Movimento libero e autonomo | GOL è finito Basta accanimento terapeutico

Il segretario dell'associazione delle scuole di formazione campane: "Andare alla disperata ricerca di proroghe toglie solo tempo all'interlocuzione con le istituzioni per rifondare un intero comparto da zero". NAPOLI – "GOL è finito. È il momento di guardare avanti". Con queste parole dirette e inequivocabili, Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole

In questa notizia si parla di: formazione - professionale

