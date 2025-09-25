Forino i Carabinieri sequestrano rifiuti speciali non pericolosi

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di mirati controlli nel settore della corretta gestione dei rifiuti, hanno deferito un sessantenne del posto per deposito incontrollato di rifiuti. Nello specifico, l’intervento è avvenuto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

