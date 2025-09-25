Forest non ha ottenuto premi nel pareggio Europa League

2025-09-24 23:45:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il direttore della foresta di Nottingham Ange Postecoglou afferma che la sua squadra era “eccezionale” a volte nonostante abbia perso un vantaggio in ritardo per disegnare 2-2 con il vero Betis. La prima partita europea di Forest in quasi 30 anni si è conclusa quando lo sciopero in ritardo del Manchester United Flop Antony ha esteso il boss Postecoglou Wait per la sua prima vittoria. La bella doppia foresta di Igor Jesus ha messo in pista per una vittoria famosa e attesa da tempo sulla strada, ma sono crollati nella seconda metà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: forest - ottenuto

Troy Chardonnay Riserva e Urban Lagrein Riserva hanno ottenuto il massimo riconoscimento della guida Bibenda. Il primo rappresenta la nostra massima interpretazione in chiave alpina della varietà internazionale, il secondo è l'espressione più autentica di - facebook.com Vai su Facebook

Ange Postecoglu è il nuovo Allenatore del Nottingham Forest; Arsenal – Nottingham Forest 3:0, Zubimendi brilla nella terza vittoria consecutiva all'Emirates; Postecoglou nominato allenatore del Forest dopo l'esonero di Nuno.

Alfa Romeo ha ottenuto ben 7 premi “Best Cars” tra Germania e Svizzera - Alfa Romeo ha conquistato una tripla vittoria nei prestigiosi concorsi “Best Cars” in Germania e Svizzera. Scrive motorionline.com