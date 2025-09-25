Forconi Fdi dopo i tre furti in serie in via Di Blasio | Montesilvano è una città sicura

Montesilvano è una città sicura e chi semina allarmismo nuoce al bene della comunità. A dirlo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Forconi che commenta la notizia dei tre furti in serie avvenuti la notte scorsa in via Di Blasio dove i ladri sono riusciti a saltare da un balcone. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

