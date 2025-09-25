Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Zeynep Lascia Dundar All’Altare E Corre Da Alihan!

Le nuove puntate di Forbidden Fruit sconvolgono i telespettatori: Zeynep lascia Dundar e corre da Alihan per un amore che rinasce. Colpo di scena con nozze a sorpresa e fuga in America. Quando il cuore chiama, è impossibile restare in silenzio. E questo, Zeynep lo scoprirà nel modo più travolgente possibile. Le nuove anticipazioni della stagione 20252026 di Forbidden Fruit – in onda su Canale 5 – ci trascinano in una spirale di emozioni, colpi di scena e gesti destinati a cambiare tutto. Alihan, pronto a lasciare il passato alle spalle, deciderà di compiere il passo più audace: sorprenderà Zeynep con un matrimonio inaspettato, segnando per sempre il loro cammino. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

