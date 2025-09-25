Forbidden Fruit anticipazioni 26 settembre | Alihan vuole aiutare Zeynep ma lei lo respinge
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Da quando Alihan ha sposato improvvisamente Ender, sia Zeynep che Enrim sono più confusi che mai: nell' episodio di venerdì 26 settembre la ragazza sarà così arrabbiata, da non volere l'aiuto di Alihan nemmeno in una situazione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Yildiz, Zeynep e Irem sono uscite a cena insieme, per stare un po' tra donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Oggi a yasak elma (forbidden fruit) è arrivato un nuovo personaggio interpretato da Erdem Kaynarca .. io l'ho già visto in Kalp Atisi con Öykü karayel e Gökhan Alkan e in Ada masali con Ayça Aysin Turan e Alp Navruz sempre nel ruolo del pazzerello.. e, anch - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 22 al 26 settembre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden Fruit: anticipazioni venerdì 26 settembre! Dunder si scusa con Zeynep - Nuove tensioni in Forbidden Fruit: gesti clamorosi, alleanze inedite e dichiarazioni pubbliche scuotono gli equilibri aziendali e personali. serial.everyeye.it scrive
Forbidden Fruit, anticipazioni 26 settembre: Alihan vuole aiutare Zeynep ma lei lo respinge - Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14. Come scrive movieplayer.it