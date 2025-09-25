Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Da quando Alihan ha sposato improvvisamente Ender, sia Zeynep che Enrim sono più confusi che mai: nell' episodio di venerdì 26 settembre la ragazza sarà così arrabbiata, da non volere l'aiuto di Alihan nemmeno in una situazione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Yildiz, Zeynep e Irem sono uscite a cena insieme, per stare un po' tra donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 26 settembre: Alihan vuole aiutare Zeynep ma lei lo respinge