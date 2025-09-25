forbidden fruit anticipazioni 26 settembre 2025

Dundar arriva all’ingresso della Falcon Airlines con un gesto plateale e inaspettato: una fila di auto di lusso lo segue, simbolo del suo tentativo di riconquistare Zeynep e chiederle perdono. L’uomo, visibilmente agitato, si ferma davanti all’edificio e attende che lei esca, sperando in un confronto. Quando Zeynep lo raggiunge, la scena non passa inosservata: tra i presenti c’è anche Alihan, che osserva tutto con crescente inquietudine. Il suo sguardo si fa teso quando nota che Dundar è armato. Temendo che la situazione possa degenerare, si avvicina per intervenire, ma Zeynep lo blocca con fermezza. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

