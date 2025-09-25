Forbidden fruit 2 replica puntata del 25 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 25 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna, durante una cena tutta al femminile, Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l’alcol e finiscono per scrivere ad Alihan e ad Hakan, i quali, allarmati, si recano al ristorante per scortare le tre ragazze a casa. Irem decide di andare via insieme ad Hakan, mentre Zeynep e Yildiz vengono accompagnate da Alihan. Rientrata a tarda notte, Yildiz si scontra con Halit, che la minaccia dicendole che non uscirà mai più da sola. L’indomani, Erim invita a casa dei nuovi amici. Yildiz, turbata dalle pessime maniere dei ragazzi, li caccia via, suscitando la rabbia del figliastro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
