Fontana striglia Bruxelles | In Lombardia spendiamo i soldi Ue meglio che a Roma no al centralismo
Milano, 25 settembre 2025 – "No alla centralizzazione dei fondi di coesione Ue, no al taglio delle risorse per i territori, no alla marginalizzazione del ruolo delle Regioni, no alla burocrazia insensata e alle scelte ideologiche che danneggiano l'economia”. Da Bruxelles il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lancia l'allarme sul futuro della Ue chiedendo alla Commissione Ue un netto cambio di passo rispetto a quanto prospettato con il bilancio pluriennale 2028-2034. “La Lombardia attende tutt'altro, perché vuole continuare a correre ed essere sempre più protagonista nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
