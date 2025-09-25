Fontana ricorda Giovanni Amendola | Pagò con la vita sua opposizione al regime fascista – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "E' il giusto e doveroso riconoscimento per l’illustre componente di quest’Assemblea, che ha pagato con la vita la sua tenace opposizione al regime fascista. Giovanni Amendola fu il principale ispiratore e promotore di quell’iniziativa e della battaglia contro la deriva liberticida condotta in Parlamento e dalle pagine del quotidiano 'Il Mondo' da lui stesso fondato. La sua vicenda umana e politica rivela una personalità capace di coniugare riflessione filosofica e impegno civile. Le diverse esperienze vissute in giovinezza gli hanno permesso di interpretare con lucidità le aspirazioni della sua generazione e i problemi di una società in rapido mutamento. 🔗 Leggi su Open.online

Fontana ricorda Mattmark: "Il sacrificio dei nostri Padri sia indelebile"

