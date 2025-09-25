Fondi libici Sarkozy colpevole di associazione a delinquere Assolto dalla corruzione

L'ex capo dell'Eliseo Nicolas Sarkozy è stato condannato dal Tribunale di Parigi per il reato di associazione a delinquere, ma assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita nella vicenda relativa al presunto finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2007 da parte del governo dell'allora leader libico Muammar Gheddafi. Una sentenza storica, in quanto è la prima volta che un ex presidente francese viene riconosciuto colpevole di aver accettato fondi stranieri illegali per vincere le elezioni.  La sentenza A margine del verdetto, la presidente del collegio giudicante, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy, 70 anni, è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere in quanto avrebbe "consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari" da parte del regime libico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

