fonderie pisano lavoratori dal prefetto di salerno

Tempo di lettura: 2 minuti Difendere 120 posti di lavoro, difendere un imprenditore che ha deciso di investire in un territorio nel quale si registrano pesanti vertenze occupazionali, come per esempio la crisi che sta interessando la Cooper Standard di Battipaglia. È quanto hanno chiesto questa mattina in un incontro informale in Prefettura, i rappresentanti sindacali delle Fonderie Pisano, Angelo clemente e Mimmo Volpe che hanno rivolto un accurato appello al massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno, ricordando a Francesco Esposito, anche che tutti i controlli innumerevoli ai quali l’azienda è stata sottoposta negli ultimi anni, hanno sempre dato un responso positivo sul rispetto dei criteri ambientali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

