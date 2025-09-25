fondamentale tenetelo nel portafoglio ora anche la bce elogia il contante

In passato ostracizzato e demonizzato, ora il contante viene elogiato anche dalla Bce. In un’anticipazione di un articolo del bollettino economico dal titolo “Keep Calm and Carry Cash”, la Bce ha posto l’accento sulle caratteristiche uniche del contante ( “tangibile, resistente, utilizzabile offline, sempre accettato e bene rifugio” ) che “diventano fondamentali durante le crisi e possono servire per prepararsi alle crisi”. Il documento evidenzia che il “cash” ha già interpretato un ruolo da protagonista durante la pandemia da Covid-19, l’invasione russa in Ucraina, la crisi del debito in Grecia e ancora il blackout iberico dello scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

