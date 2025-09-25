Fondamentale tenetelo nel portafoglio Ora anche la Bce elogia il contante
In passato ostracizzato e demonizzato, ora il contante viene elogiato anche dalla Bce. In un’anticipazione di un articolo del bollettino economico dal titolo “Keep Calm and Carry Cash”, la Bce ha posto l’accento sulle caratteristiche uniche del contante ( “tangibile, resistente, utilizzabile offline, sempre accettato e bene rifugio” ) che “diventano fondamentali durante le crisi e possono servire per prepararsi alle crisi”. Il documento evidenzia che il “cash” ha già interpretato un ruolo da protagonista durante la pandemia da Covid-19, l’invasione russa in Ucraina, la crisi del debito in Grecia e ancora il blackout iberico dello scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
***Bce: Lagarde, per tutti i paesi assolutamente fondamentale avere debito sostenibile - "Per tutti i paesi della zona euro e' assolutamente fondamentale avere un debito sostenibile, un debito gestibile. Lo riporta ilsole24ore.com
Bce: aggiunge indicatore su perdita di biodiversita' in disclosure su suoi portafogli - La Bce ha pubblicato oggi il suo terzo set di divulgazioni finanziarie che forniscono una panoramica dell'impronta di carbonio e dell'esposizione ai rischi ... Come scrive ilsole24ore.com