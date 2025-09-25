Folle inseguimento al Nuovo Salario | braccato dalla polizia si schianta contro un' automobile
A tutta velocità per le strade del Nuovo Salario. A bordo di un'auto un 19enne romano che ha creato il panico nel quartiere. Inseguito dalla polizia è finito anche contro un'auto in sosta, fino a quando - braccato - non ha fermato la sua corsa.I fatti sono accaduti intorno alle 23 di mercoledì 24. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: folle - inseguimento
Folle inseguimento da Rho a Milano: fuggitivo tenta di investire un agente e il collega spara con la pistola
Folle inseguimento con gli spacciatori: uomo sperona la volante e scappa
Folle inseguimento a Ostia, non si ferma all’alt e scappa: buca una ruota e viene fermato dai carabinieri
Un folle inseguimento tra Ruvo e Corato è avvenuto nella serata di sabato. Protagonista una minorenne di Molfetta, alla guida di una Toyota noleggiata e prestata da un amico senza patente. La giovanissima non si è fermata al posto di blocco della Polizia - facebook.com Vai su Facebook
Folle inseguimento nella notte a Torino, ma la fuga finisce in trappola - X Vai su X
Nuovo Salario, si rompono altre due condutture idriche. Secondo doppio guasto in poche ore - Nelle ultime ore, infatti, si sono guastate altre 2 condutture idriche in punti differenti. Come scrive romatoday.it
Folle inseguimento a Roma: si fermano all’alt del carabinieri poi ripartono e scappano - Un'automobile, un'Audi A3 scura con targa italiana stava procedendo su viale Aventino. Scrive fanpage.it