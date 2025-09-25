Folle inseguimento al Nuovo Salario | braccato dalla polizia si schianta contro un' automobile

A tutta velocità per le strade del Nuovo Salario. A bordo di un'auto un 19enne romano che ha creato il panico nel quartiere. Inseguito dalla polizia è finito anche contro un'auto in sosta, fino a quando - braccato - non ha fermato la sua corsa.I fatti sono accaduti intorno alle 23 di mercoledì 24. 🔗 Leggi su Romatoday.it