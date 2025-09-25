Folla di tifosi ad accogliere Rabiot al Flagship Store | VIDEO

Grandissima folla di tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan. Fan in delirio per accogliere il nuovo innesto Adrien Rabiot. Adrien Rabiot ha avuto un impatto straordinario con il mondo Milan. I tifosi, dopo tre partite, sono già pazzi di lui. Lo testimonia la folla che lo ha accolto al Flagship Store di via Dante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

