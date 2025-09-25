Fognini e il debutto con Giada Lini a Ballando con le stelle | la confessione che spiazza tutti

Fabio Fognini e Giada Lini si apprestano a debuttare a Ballando con le Stelle: autoironia, nuovi passi e una promessa al pubblico di mamma Rai. Una cosa è certa: che si “esibisca” su un campo da tennis, oppure su una pista da ballo, non fa alcuna differenza. Fabio Fognini è un tipo estremamente competitivo e saprà dare il meglio di sé anche sul palcoscenico, adesso che si appresta a debuttare sul piccolo schermo. (Instagram) – Ilveggente.it La nuova sfida, la prima extrasportiva, sarà quella che lo attende a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Fognini e il debutto con Giada Lini a Ballando con le stelle: la confessione che spiazza tutti

Fabio fognini debutto a ballando con le stelle tra allegria e passi di danza

