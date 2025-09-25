Foggia capitale della poesia con l' edizione 2025 della rassegna ' Fuori i Poeti'

Foggiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la nuova edizione di ‘Fuori i poeti’, la manifestazione organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, dalla Fondazione dei Monti Uniti e dalla libreria Ubik, con la direzione artistica del poeta foggiano Antonio Bux.Nota internazionale quest’anno per la kermesse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: foggia - capitale

foggia capitale poesia edizionePOETI Foggia ‘Capitale della Poesia’: al via la quarta edizione di “Fuori i Poeti” - Rassegna poetica organizzata dalla Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, dalla Fondazione Monti Uniti e dalla Libreria Ubik ... Da statoquotidiano.it

foggia capitale poesia edizioneLETTERATURA Buck Festival 2025: Foggia si prepara alla 15ª edizione della rassegna di letteratura per ragazzi - La rassegna trasforma la città di Foggia in una vera capitale della lettura e della creatività per i più giovani ... Si legge su statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Foggia Capitale Poesia Edizione