Foggia capitale della poesia con l' edizione 2025 della rassegna ' Fuori i Poeti'
Tutto pronto per la nuova edizione di ‘Fuori i poeti’, la manifestazione organizzata dalla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, dalla Fondazione dei Monti Uniti e dalla libreria Ubik, con la direzione artistica del poeta foggiano Antonio Bux.Nota internazionale quest’anno per la kermesse. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: foggia - capitale
"FUORI I POETI" Foggia capitale dei versi: al via la quarta edizione della rassegna - facebook.com Vai su Facebook
POETI Foggia ‘Capitale della Poesia’: al via la quarta edizione di “Fuori i Poeti” - Rassegna poetica organizzata dalla Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, dalla Fondazione Monti Uniti e dalla Libreria Ubik ... Da statoquotidiano.it
LETTERATURA Buck Festival 2025: Foggia si prepara alla 15ª edizione della rassegna di letteratura per ragazzi - La rassegna trasforma la città di Foggia in una vera capitale della lettura e della creatività per i più giovani ... Si legge su statoquotidiano.it