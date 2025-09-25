FMOF 2025 26 | verso chiusura accordo Novità risorse valorizzazione docenti e 750mila euro agli ATA nelle piccole isole

Il confronto sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) relativo al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) per l’anno scolastico 202526 si è chiuso. Le parti si sono incontrate per la seconda volta, dopo il primo confronto dell’11 settembre. L'articolo FMOF 202526: verso chiusura accordo. Novità risorse valorizzazione docenti e 750mila euro agli ATA nelle piccole isole . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it