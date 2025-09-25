Flottilla l’eurodeputata Scuderi e il no a lasciare gli aiuti a Cipro | Vogliamo rompere il blocco e consentire anche ad altri soccorsi di arrivare – L’intervista

25 set 2025

«Per noi la protezione della fregata militare non sarebbe nemmeno necessaria se Israele rispettasse il diritto internazionale. La responsabilità non è nostra, che siamo in acqua, ma di Israele, che ci attacca». A parlare con Open è Benedetta Scuderi l’eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra che è a bordo su una delle barche della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria  internazionale  composta da oltre cinquanta imbarcazioni partite da diversi porti del Mar Mediterraneo che prosegue il proprio viaggio verso Gaza. L’obiettivo della missione è raggiungere la Striscia per consegnare aiuti umanitari e rompere il blocco navale imposto da Israele. 🔗 Leggi su Open.online

