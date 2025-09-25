Flottiglia per Gaza Schlein accusa | Meloni smetta di sentirsi bersaglio

La giornata politica si accende fra accuse incrociate e richieste di chiarimenti: da un lato Elly Schlein, dall’altro Giorgia Meloni, con in mezzo la missione umanitaria che punta a Gaza e che, dopo un attacco in acque internazionali, è diventata epicentro di nuove tensioni istituzionali. Il confronto in Aula intreccia diplomazia, piazze e credibilità internazionale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Flottiglia per Gaza, Schlein accusa: Meloni smetta di sentirsi bersaglio

Una flottiglia israeliana al largo di Gaza per chiedere il rilascio degli ostaggi

Gaza, ucciso il portavoce del braccio armato di Hamas. Israele: “Nessuna possibilità di una tregua”. Oggi salpa la flottiglia di aiuti con Greta

Flottiglia umanitaria guidata da Greta Thunberg pronta a partire per Gaza

Meloni surreale su flottiglia e Gaza "non c'è bisogno d'infilarsi in un teatro di guerra...richiamo a responsabilità perché qui si sta esagerando" parole che non tengono conto che c'è un genocidio in corso e chi sta esagerando è il governo d'Israele #Meloni #Glo - X Vai su X

Il presidente dell’Ucoii, a bordo della flottiglia diretta a Gaza, denuncia intimidazioni in acque internazionali: "Il nostro è un atto di dignità collettiva e umanitaria" - facebook.com Vai su Facebook

Attacco alla flottiglia per Gaza, Italia invia una fregata - La premier Giorgia Meloni ha criticato duramente l’iniziativa: “Si tratta di una spedizione gratuita, pericolosa e irresponsabile. Da altarimini.it

Flotilla, Crosetto condanna gli attacchi: “Ma nell’area di Gaza non potremo garantire sicurezza”. Schlein: “Meloni attacca la spedizione e non Netanyahu”. M5s ... - “Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Lo riporta ilfattoquotidiano.it