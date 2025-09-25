Flottiglia per Gaza Schlein accusa | Meloni smetta di sentirsi bersaglio

La giornata politica si accende fra accuse incrociate e richieste di chiarimenti: da un lato Elly Schlein, dall’altro Giorgia Meloni, con in mezzo la missione umanitaria che punta a Gaza e che, dopo un attacco in acque internazionali, è diventata epicentro di nuove tensioni istituzionali. Il confronto in Aula intreccia diplomazia, piazze e credibilità internazionale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Attacco alla flottiglia per Gaza, Italia invia una fregata - La premier Giorgia Meloni ha criticato duramente l’iniziativa: “Si tratta di una spedizione gratuita, pericolosa e irresponsabile. Da altarimini.it

flottiglia gaza schlein accusaFlotilla, Crosetto condanna gli attacchi: “Ma nell’area di Gaza non potremo garantire sicurezza”. Schlein: “Meloni attacca la spedizione e non Netanyahu”. M5s ... - “Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

