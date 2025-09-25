Flottiglia per Gaza punta dritta niente scalo a Cipro | Israele protesta

La determinazione della Global Sumud Flotilla rimane invariata: le navi non cambieranno rotta verso Cipro, come proposto dall'Italia, e puntano a entrare direttamente a Gaza per consegnare aiuti e rompere il blocco israeliano. La flotta considera ogni deviazione un tradimento della propria missione umanitaria e un cedimento alle pressioni politiche.

