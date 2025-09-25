Flotilla snobba proposta di governo di dare aiuti a Cipro e tira dritto | Vogliamo rompere l' assedio Sa' ar | Provocatori al servizio di Hamas

"La nostra missione rimane fedele al suo obiettivo originario: rompere l'assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza", l'ha riportato la delegazione italiana del Global Movement to Gaza, declinando l'offerta del governo che prevedeva di consegnare gli aiuti a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla snobba proposta di governo di dare aiuti a Cipro e tira dritto: "Vogliamo rompere l'assedio", Sa'ar: "Provocatori al servizio di Hamas"

Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele - Rifiutata la proposta delle autorità italiane di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme. Come scrive msn.com

Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I politici a bordo: «Vogliamo riaprire il blocco navale a Gaza» - Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi (con Paolo Romano) rivendicano l'operazione umanitaria: «Giorgia Meloni non può richiamarci all'ordine» ... Segnala corriere.it