Flotilla scontro M5s-Fratelli d' Italia | Da Colombo e Spinelli nemmeno una parola di vicinanza a Croatti

Mentre la Global Sumud Flotilla rifiuta la proposta del governo italiano e comunica che non consegnerà gli aiuti a Cipro come ha chiesto mercoledì sera la presidente del consiglio Giorgia Meloni, a Rimini è piena bagarre politica tra il Movimento 5 Stelle (il senatore Marco Croatti è in viaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: flotilla - scontro

Freedom Flotilla, lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco: «Siete gli unici responsabili». La risposta della militante a bordo – Il video

Global Sumud Flotilla, la Marina scorta i convogli e in Italia esplode lo scontro politico

Irresponsabile non è la Flotilla, come ha sostenuto Giorgia Meloni, ma un governo che non sanziona Israele di fronte al genocidio in corso a Gaza. Meloni non vuole alcuna mediazione, cerca solo lo scontro politico, come ha dimostrato ieri all’Onu. - X Vai su X

È scontro all’interno del consiglio direttivo della Sumud Flotilla che perde un importante membro: Greta Thunberg. - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Crosetto condanna gli attacchi: “Ma nell’area di Gaza non potremo garantire sicurezza”. Schlein: “Meloni attacca la spedizione e non Netanyahu”. M5s ... - “Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Segnala ilfattoquotidiano.it

Flotilla, Crosetto condanna gli attacchi e invia una seconda nave: “Ma nell’area di Gaza non potremo garantire sicurezza”. Pd e M5s contro Meloni: “Attacca la ... - La segretaria dem: "La premier è megalomane, divide il Paese". Lo riporta ilfattoquotidiano.it