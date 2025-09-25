Flotilla Schlein Attivisti fanno quello che dovrebbero fare Governi

ROMA (ITALPRESS) – “La Global Sumud Flotilla sta facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi europei, una grande missione umanitaria, partita dal basso pacifica, stanno facendo loro quello che avrebbero dovuto fare i governi europei e non accettare di veder marcire centinaia di camion di aiuti”. Lo ha detto la deputata e segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo sull’informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli attacchi a danno della Global Sumud Flotilla. “Una voce che non può essere ignorata, chiarisce che quello che stiamo vedendo non solo è inaccettabile – ha aggiunto Schlein -, ma segna un baratro nella storia dell’umanità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

