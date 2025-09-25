(LaPresse) La Spagna invierà una nave della marina militare per scortare della Global Sumud Flotilla diretta verso la costa di Gaza. Lo ha dichiarato giovedì il ministro spagnolo Pedro Sánchez in conferenza stampa alla sede dell’Onu a New York: “Il governo spagnolo esige che venga rispettato il diritto internazionale e che venga rispettato il diritto dei nostri cittadini di navigare in sicurezza nel Mediterraneo”, ha affermato Sánchez Gli attivisti della flottiglia, che cercano di rompere il blocco israeliano su Gaza, hanno riferito mercoledì che alcune delle loro imbarcazioni sono state attaccate da droni a sud della Grecia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Sanchez: "Gli affiancheremo una nave da guerra come supporto"