Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commenta da Offida (Ascoli Piceno) la missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza, nel giorno dell’informativa urgente in Parlamento del ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Io – ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti – mi auguro che nessuno si faccia male. È chiaro che quando ti avvicini a un teatro di guerra, può essere l’Ucraina o la Palestina, ti metti a rischio. Però non solo prego perché nessuno si faccia male ma lavoriamo come governo con tutte le maniere possibili e immaginabili, addirittura mandando delle navi per soccorso che costano agli italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Flotilla, Salvini: "Signori in barca a vela costano milioni di euro"