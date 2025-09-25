Flotilla salta la mediazione Il governo | se proseguite non possiamo difendervi| Timori di un abbordaggio dell' Idf alle navi pro Gaza  

Crosetto: «In acque israeliane non garantiamo sicurezza». Schlein attacca Meloni: divide il Paese. Conte: da Meloni vittimismo cronico, piuttosto attacchi Netanyahu.  Inviata seconda nave: è la fregata Alpino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Flotilla, salta la mediazione. Il governo: se proseguite non possiamo difendervi| Timori di un abbordaggio dell'Idf alle navi pro Gaza  

Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I parlamentari a bordo: «Bisogna aprire i corridoi umanitari» - Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi (con Paolo Romano) rivendicano l'operazione umanitaria: «Giorgia Meloni non può richiamarci all'ordine»

La Flotilla va avanti, Crosetto la avverte: «Non possiamo garantire la sicurezza» - Gli attivisti: «No alla mediazione italiana, il viaggio verso Gaza continuerà».

