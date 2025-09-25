Flotilla salta la mediazione Il governo | se proseguite non possiamo difendervi| Timori di un abbordaggio dell' Idf alle navi pro Gaza

Crosetto: «In acque israeliane non garantiamo sicurezza». Schlein attacca Meloni: divide il Paese. Conte: da Meloni vittimismo cronico, piuttosto attacchi Netanyahu. Inviata seconda nave: è la fregata Alpino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Flotilla, salta la mediazione. Il governo: se proseguite non possiamo difendervi| Timori di un abbordaggio dell'Idf alle navi pro Gaza

Quando un #drone colpisce un'imbarcazione questa salta in aria. Con i droni hanno distrutto Kiev. Stranamente sulla #Flotilla i droni si spengono con gli estintori o con i secchi d'acqua... mah #9settembre - X Vai su X

Nel mondo reale quando un #drone colpisce un'imbarcazione questa salta in aria. Con i droni hanno distrutto Kiev. Stranamente sulla #Flotilla i droni si spengono con gli estintori o con i secchi d'acqua... https://x.com/i/status/1965378691908993260 - facebook.com Vai su Facebook

Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I parlamentari a bordo: «Bisogna aprire i corridoi umanitari» - Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi (con Paolo Romano) rivendicano l'operazione umanitaria: «Giorgia Meloni non può richiamarci all'ordine» ... Come scrive corriere.it

La Flotilla va avanti, Crosetto la avverte: «Non possiamo garantire la sicurezza» - Gli attivisti: «No alla mediazione italiana, il viaggio verso Gaza continuerà». Lo riporta editorialedomani.it