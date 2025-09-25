Flotilla salpa anche la Alpino Crosetto | In acque israeliane non possiamo garantire sicurezza

"Non è nostra intenzione muovere le nostre navi per muovere guerra a un Paese amico. Siamo lì a tutelare i cittadini italiani come quando ci sono situazioni di pericolo nel mar libico. È lo stesso meccanismo di tutela che parte sempre": il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lo ha detto alla Camera nel corso dell'informativa urgente a proposito degli attacchi alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza, e della sua decisione di inviare una nave, la Fasan, a sostegno dei cittadini italiani coinvolti nella missione. "Sono stati attaccati cittadini italiani in acque internazionali - ha proseguito Crosetto -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

