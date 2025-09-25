Flotilla salpa anche la Alpino Crosetto | In acque israeliane non possiamo garantire sicurezza
"Non è nostra intenzione muovere le nostre navi per muovere guerra a un Paese amico. Siamo lì a tutelare i cittadini italiani come quando ci sono situazioni di pericolo nel mar libico. È lo stesso meccanismo di tutela che parte sempre": il ministro della Difesa, Guido Crosetto, lo ha detto alla Camera nel corso dell'informativa urgente a proposito degli attacchi alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria diretta verso Gaza, e della sua decisione di inviare una nave, la Fasan, a sostegno dei cittadini italiani coinvolti nella missione. "Sono stati attaccati cittadini italiani in acque internazionali - ha proseguito Crosetto -.
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Global Sumud Flotilla, da Barcellona a Gaza salpa la grande flotta civile internazionale contro l’assedio
Gaza,salpa da Barcellona Flotilla Sumud
AGGIORNAMENTO FLOTILLA 19/9 1/N "INCREDIBILE OGGI SI SALPA DAVVERO" Le 43 (?) barche della #GlobalSumudFlotilla sono partite un po' sgranate da Portopalo alle 16 di oggi con mare mosso (onda di 1,5 m). Alcune barche potrebbero
https://www.novetv.com/da-portopalo-verso-gaza-la-global-sumud-flotilla-salpa-dalla-sicilia/ - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Crosetto: "Inviamo anche nave Alpino, ma non possiamo proteggerli se entrano in acque israeliane" - Il ministro della Difesa Crosetto, in un'informativa alla Camera, ha spiegato cosa sta facendo il governo per proteggere gli italiani a bordo della Global ...
L'allarme di Crosetto alla Camera: "Clima preoccupante, si accetti di portare gli aiuti a Cipro" - "Azioni di questo tipo, condotte contro unità civili in mare aperto, sono totalmente inaccettabili".