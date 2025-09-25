La Flotilla respinge la proposta del governo italiano di far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza consegnandoli a Cipro. "Non abbandoneremo la nostra lotta, siamo nel momento piu' critico". Lo ha dichiarato Kleoniki Alexopoulou, del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla (Gsf), intervenuta alla conferenza stampa d'emergenza convocata dalla Gsf per allertare la comunità internazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla rifiuta di dare aiuti per Gaza a Cipro. “Si va avanti, Israele ci attaccherà”. Crosetto: “Non esponete vite a rischi”