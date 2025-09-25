Flotilla rifiuta di dare aiuti per Gaza a Cipro Si va avanti Israele ci attaccherà Crosetto | Non esponete vite a rischi
La Flotilla respinge la proposta del governo italiano di far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza consegnandoli a Cipro. "Non abbandoneremo la nostra lotta, siamo nel momento piu' critico". Lo ha dichiarato Kleoniki Alexopoulou, del Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla (Gsf), intervenuta alla conferenza stampa d'emergenza convocata dalla Gsf per allertare la comunità internazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rifiuta
Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario”
La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo: “Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza”
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. Ira di Israele | I politici italiani a bordo: "Va spezzato il blocco navale"
La Global Sumud Flotilla rifiuta la proposta del governo italiano di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme: "La nostra missione rimane fedele al suo obiettivo originario di romp - X Vai su X
USB Sicilia equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla in partenza dai porti siciliani. Iniziative e cortei il 3 e 4 settembre in Sicilia Dopo aver bloccato i porti e gli aeroporti, rifiutato di lavorare nel campo della ricerca che collabora con Israele, proclamato sci - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla rifiuta la mediazione: "Nessuna deviazione a Cipro" - La “Global Sumud Flotilla”, missione internazionale diretta verso Gaza per consegnare aiuti umanitari, ha respinto ... Secondo iltempo.it
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele - Rifiutata la proposta delle autorità italiane di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme. Lo riporta msn.com