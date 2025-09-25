Flotilla rifiuta di consegnare gli aiuti a Cipro Saar attacca | Favoriscono Hamas
La mediazione ha portato ad un accordo, che però non è stato accettato dalla Flotilla. Agli attivisti è stato proposto di attraccare a Cipro e di consegnare i beni ad Israele, affinché venissero da esso consegnati alla popolazione palestinese. "La flottiglia ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas", ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, durissimo nei confronti della spedizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rifiuta
Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario”
La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cirpo: “Obiettivo rimane rompere l’assedio e consegnare gli aiuti a Gaza”
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. Ira di Israele | I politici italiani a bordo: "Va spezzato il blocco navale"
La Flotilla rifiuta la mediazione del governo e di Crosetto per gli aiuti a Gaza. Gli attivisti determinati a varcare le acque israeliane. La fregata Alpino sostituirà la Fasan - X Vai su X
USB Sicilia equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla in partenza dai porti siciliani. Iniziative e cortei il 3 e 4 settembre in Sicilia Dopo aver bloccato i porti e gli aeroporti, rifiutato di lavorare nel campo della ricerca che collabora con Israele, proclamato sci - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro: «Continuiamo diretti fino a Gaza, Israele non ci spaventa». Tel Aviv: così favorite Hamas - «Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di ... Da ilmessaggero.it
La Flotilla rifiuta la mediazione: "Nessuna deviazione a Cipro" - La “Global Sumud Flotilla”, missione internazionale diretta verso Gaza per consegnare aiuti umanitari, ha respinto ... iltempo.it scrive