La mediazione ha portato ad un accordo, che però non è stato accettato dalla Flotilla. Agli attivisti è stato proposto di attraccare a Cipro e di consegnare i beni ad Israele, affinché venissero da esso consegnati alla popolazione palestinese. "La flottiglia ha respinto la proposta italiana, dimostrando che il suo vero scopo è la provocazione e il servizio ad Hamas", ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, durissimo nei confronti della spedizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla rifiuta di consegnare gli aiuti a Cipro, Saar attacca: “Favoriscono Hamas”