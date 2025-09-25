Roma, 25 set. (askanews) - Quella della Flotillia è "una missione coraggiosa, non irresponsabile". Così il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, intervenendo in Senato dopo l'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli attacchi a danno della Global Sumud Flotilla. "Ciò che è accaduto l'altra notte in acque internazionali e figlie della politica di Israele, quei droni sono israeliani è una cosa che qui dentro bisognava avere il coraggio di dire perché ne siamo tutti consapevoli", ha aggiunto. Patuanelli ha poi citato "un governo che a mio avviso ha una postura politica che condivido, quello spagnolo di Pedro Sanchez che non sta cambiando la storia di Gaza, ma rende però orgogliosa quella nazione di ciò che il suo governo sta facendo e rende un popolo orgoglioso di appartenere a quello Stato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, Patuanelli (M5s): missione coraggiosa non irresponsabile